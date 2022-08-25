Ульяновск, , 10:08 — REGNUM В Ульяновской области возросло число лесных и травяных пожаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, 24 августа возле села Елховый куст в Новомалыклинском районе Ульяновской области произошёл лесной низовой пожар. Очаг возгорания обнаружили в 14:30 на площади 0,3 гектара, локализовали в 16:30 на площади 1,5 гектара. В тушении участвовали 18 пожарных, также задействовано пять единиц техники.

Кроме того, за сутки потушили три травяных пожара на площади 0,14 гектара и зарегистрировали одну термическую точку — возле населённого пункта Дивный Мелекесского района: выяснилось, что это неконтролируемый пал сухой растительности, возгорание ликвидировали.

Всего с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области произошло 18 лесных пожаров.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал относиться «поответственнее и посерьёзнее» к вопросам противопожарной безопасности, напоминая, что «в Москве уже дышать нечем, вся Рязанская область горит и потушить пока не можем».

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области из-за аномальной жары и засушливой погоды установлен пятый класс пожарной опасности, введён особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов. Данный запрет будет действовать до особого распоряжения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области произошло ещё пять травяных пожаров