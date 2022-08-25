Киев, , 15:53 — REGNUM 24 августа правильнее было бы назвать «днем зависимости». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему Зеленский так ничего толком и не ответил на вопрос о независимости Украины? Зеленскому вчера впору было объявить об официальной унии с Польшей. Не зря же туда приезжал Анджей Дуда», — заявил эксперт.

По мнению политолога, 24 августа лучше было бы назвать «Днем зависимости».

«Иначе не назовешь. От суверенитета страны не осталось ничего. Власть военная в руках США. Власть политическая у Великобритании. Западные территории уходят под контроль Польши, Венгрии и Румынии. «Руина» состоялась. Именно об этом и должен был сказать Зеленский, но он боится реакции народа. И продолжает «мочить» своих конкурентов, желая остаться единственным колониальным представителем» — заключил Бредихин.