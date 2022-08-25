Челябинск, , 10:02 — REGNUM В Челябинске 17-летний гражданин за рулём арендованного автомобиля сбил пешехода. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла ночью 25 августа на улице Труда. Водитель Lifan врезался в припаркованный автомобиль. Затем он протаранил ограждение и наехал на пешехода.

По факту аварии силовики проводят проверку. Устанавливается, как подросток оказался за рулём каршеринговой машины.

Добавим, в июле на территории области случилось 332 ДТП. По сравнению с июлем 2021 года отмечен рост.