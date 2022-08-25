Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Американский актёр Сильвестр Сталлоне разводится с супругой Дженнифер Флавин. Об этом сообщил TMZ.

Georges Biard Сильвестр Сталлоне

По данным издания, Флавин подала на развод ещё на прошлой неделе. В документах она указала, что Сталлоне «участвовал в преднамеренной растрате капитала супругов, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на имущество супругов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сильвестр Сталлона заменил татуировку с лицом жены на изображение своего покойного пса Буткуса. Этот факт стал причиной появления слухов об ухудшении отношений между актёром и Флавин, однако представитель Сталлоне опроверг эти предположения.

Напомним, что Сильвестр Сталлоне был женат трижды — от первого брака у артиста есть два сына. В браке с Флавин, которая младше актёра на 22 года, у него родились три дочери.