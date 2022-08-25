Таллин, 25 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет у жителей Эстонии 77,2 года: у мужчин — 72,8 года и у женщин — 81,4 года. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

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Здоровыми мужчины проживают предположительно 54,9 года, женщины — 58 лет. Отмечается, что по сравнению с данными годовой давности у представителей обоих полов продолжительность жизни сократилась, как и продолжительность здоровой жизни.

По словам ведущего аналитика департамента Марин Тасуя, ожидаемая продолжительность жизни имела тенденцию роста с 1995 по 2020 год, однако в последние годы под влиянием пандемии коронавируса рост этого показателя замедлился.

Ожидаемая продолжительность жизни у эстонских мужчин стала короче на год и семь месяцев, ожидаемая продолжительность жизни женщин сократилась при этом на год и четыре месяца. Больше всего годы здоровой жизни сократились у людей с более низким уровнем образования и у людей, проживающих в городских регионах, добавила ведущий аналитик.

Подчеркивается, что у людей с высшим образованием ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии составляет 81 год. Проживающие в Эстонии неэстонцы живут почти на два года меньше, чем эстонцы: 75,6 и 77,5 года соответственно.

При этом в Эстонии — самая высокая самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в странах Прибалтики. В Латвии этот показатель составил 73,1 года, в Литве — 75,1 года.