Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Своих в беде не оставляем, прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина о выплате 10 тыс. рублей родителям школьников в Донбассе член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса Оmskportal.ru

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«Россия никогда и никого не оставляет в беде. Мы уже привыкли к тому, что Владимир Владимирович Путин, несмотря на колоссальную загруженность, находит время на решение проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети Донбасса, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей должны сесть за школьные парты и приступить к учебному процессу», — сказал Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, В рамках подготовки к новому учебному году президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, которые идут в школу в новом учебном году в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.