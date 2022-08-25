Хабаровск, 25 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Своих в беде не оставляем, прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина о выплате 10 тыс. рублей родителям школьников в Донбассе член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

Читайте также: Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников в Донбассе

«Россия никогда и никого не оставляет в беде. Мы уже привыкли к тому, что Владимир Владимирович Путин, несмотря на колоссальную загруженность, находит время на решение проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети Донбасса, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей должны сесть за школьные парты и приступить к учебному процессу», — сказал Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к новому учебному году президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, которые идут в школу в новом учебном году в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.