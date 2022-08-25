Тбилиси, 25 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Искажение данных при подсчёте голосов на выборах в парламент Грузии в 2020 году неправительственной организацией (НПО) «Справедливые выборы» (ISFED) должно быть расследовано. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Это заявление он сделал после того, как за НПО вступилась посол США в Грузии Келли Дегнан. Она считает, что организацию несправедливо не допустили к участию в реформе избирательного законодательства. Но председатель «Мечты» с этим не согласен.

«Это было мошенничеством. Конечно, после такого нужно было лучше изучить детали, возбудить уголовное дело и требовать ответа от всех», — сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что в ISFED в конце концов признались, что обнародовали неверные данные. Руководитель организации тогда уволился, но на этом всё закончилось. Кобахидзе заявил, что считает неправильным такой подход, и «ещё не поздно» расследовать инцидент.

Лидер «Мечты» считает, что действия ISFED свидетельствуют о соучастии организации в подготовке переворота.

Напомним, осенью 2020 года после голосования на выборах в парламент Грузии ISFED дали неверные итоги параллельного подсчёта бюллетеней. В организации признали это только через полтора месяца. Кроме того, в НПО тогда сообщили, что разница между выданными бюллетенями и использованными составила 8%, тогда как она составляла менее 1%. Всё это стало основанием для оппозиции не признать итоги выборов и выводить сторонников на массовые акции протеста