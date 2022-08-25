Орск, Оренбургская область, , 10:01 — REGNUM В Оренбургской области житель Орска стал жертвой мошенников. Он хотел получить интимные услуги, но в итоге остался и без услуг, и без денег. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество Communitarian.ru

По данным ведомства, 41-летний мужчина в интернете на сайте нашёл объявление об оказании интимных услуг. По телефон он договорился о встрече с девушкой по имени Катя. Незнакомка попросила заранее внести предоплату и оплатить страховку. Орчанин перевел 5900 рублей.

После этого ему перезвонил якобы менеджер и проинформировал, произошла блокировка кассы. Для решения проблемы необходимо перевести 40 тыс. рублей. Впоследствии «менеджер» снова заявил о проблеме с переводом. Под разными предлогами злоумышленники выманили в общей сложности 506 300 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к преступлению.