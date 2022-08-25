Тюмень, 25 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2022 году планируется приобрести 459 квартир для детей-сирот. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ключи

Из областного бюджета на покупку жилья дополнительно выделили 332 млн рублей. На эти деньги приобретут 142 жилых помещения.

Губернатор региона Александр Моор отметил, что все квартиры для сирот приобретаются на первичном рынке жилья, с чистовой отделкой.

«Заселяйся и живи», — подчеркнул Александр Моор.

За 2019–2022 годы в специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 1245 квартир, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.