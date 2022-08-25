Белгород, , 10:01 — REGNUM Пациента со множественными осколочными ранениями, в том числе сквозной раной сердца, спасли врачи второй городской больницы Белгорода, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Врач в палате реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Тяжёлые травмы мужчина получил в приграничной зоне Харьковской области б. УССР. Первую помощь ему оказали российские военные, затем экстренно эвакуировали на территорию Белгородской области, где пациента уже ждала бригада скорой помощи.

«У больного были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости, которые привели к сквозному ранению сердца, повреждениям лёгкого, селезёнки, печени. Также имелись тяжёлые травмы верхних и нижних конечностей. Ситуацию осложняло то, что осколок прошёл через левый и правый желудочки сердца, в результате происходило массированное внутреннее и наружное кровотечение», — рассказал хирург 2-й городской больницы Белгорода Вадим Прах.

За жизнь пациента медики боролись более четырёх часов, к окончанию операции мужчина потерял в общей сложности порядка четырёх литров крови. Врачи восстановили функционирование сердца, сохранили ему ногу.

Мужчину уже перевели из реанимации в отделении травматологии. Состояние его здоровья стабильно, он готовится к выписке.