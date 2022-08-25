В больнице Белгорода спасли пациента со сквозным ранением сердца
Белгород, 25 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Пациента со множественными осколочными ранениями, в том числе сквозной раной сердца, спасли врачи второй городской больницы Белгорода, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Тяжёлые травмы мужчина получил в приграничной зоне Харьковской области б. УССР. Первую помощь ему оказали российские военные, затем экстренно эвакуировали на территорию Белгородской области, где пациента уже ждала бригада скорой помощи.
За жизнь пациента медики боролись более четырёх часов, к окончанию операции мужчина потерял в общей сложности порядка четырёх литров крови. Врачи восстановили функционирование сердца, сохранили ему ногу.
Мужчину уже перевели из реанимации в отделении травматологии. Состояние его здоровья стабильно, он готовится к выписке.