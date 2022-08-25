Симферополь, , 10:08 — REGNUM Владимир Зеленский заявил о намерении «возвращать любым путём» полуостров Крым, однако это «плохая затея». Так прокомментировал слова Зеленского вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он назвал ахинеей все подобные заявления Зеленского. Подобные слова, считает Бобков, направлены на удержание от социального развала территорий, где правит киевский режим.

«Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — сказал Бобков РИА Новости.

Он добавил, что подобная риторика за гранью адекватности нужна для поисков нелепых обоснований, почему б. УССР стала ареной противостояния с Россией. Однако за такими заявлениями могут стоять и конкретные попытки провокаций, поэтому нужно сохранять бдительность, добавил парламентарий.

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