Симферополь, 25 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил о намерении «возвращать любым путём» полуостров Крым, однако это «плохая затея». Так прокомментировал слова Зеленского вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он назвал ахинеей все подобные заявления Зеленского. Подобные слова, считает Бобков, направлены на удержание от социального развала территорий, где правит киевский режим.

«Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — сказал Бобков РИА Новости.

Он добавил, что подобная риторика за гранью адекватности нужна для поисков нелепых обоснований, почему б. УССР стала ареной противостояния с Россией. Однако за такими заявлениями могут стоять и конкретные попытки провокаций, поэтому нужно сохранять бдительность, добавил парламентарий.

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