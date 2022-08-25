Москва, , 10:07 — REGNUM По итогам пожароопасного сезона главы регионов России получат оценки за деятельность по борьбе с возгораниями. Поручение выполнить эту работу дал Министерству природы и Рослесхозу РФ премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания в Якутске, сообщается 25 августа на сайте правительства.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«На совещании Михаил Мишустин напомнил об основной задаче в части борьбы с лесными пожарами — как минимум вдвое сократить их площадь на землях лесного фонда. Работа в этом направлении теперь учитывается при оценке деятельности губернаторов», — говорится в сообщении правительства.

Там также подчеркнули, что показатели, связанные с лесными пожарами, должны меняться в меньшую сторону, и мониторинг за этим возложен на губернаторов. Особое внимание будет уделено предоставлению в Рослесхоз данных о своевременности привлечения сил и средств МЧС для борьбы с возгораниями. Важен также контроль глав за мониторингом пожарной опасности.

Как сообщалоИА REGNUM, Михаил Мишустин также поручил выделять регионам дополнительное финансирование на борьбу с природными возгораниями. Обеспечат выделение средств министерство природы, Рослесхоз и минфин.