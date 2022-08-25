Работу глав регионов России оценят по итогам сезона лесных пожаров — 2022
Москва, 25 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. По итогам пожароопасного сезона главы регионов России получат оценки за деятельность по борьбе с возгораниями. Поручение выполнить эту работу дал Министерству природы и Рослесхозу РФ премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания в Якутске, сообщается 25 августа на сайте правительства.
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«На совещании Михаил Мишустин напомнил об основной задаче в части борьбы с лесными пожарами — как минимум вдвое сократить их площадь на землях лесного фонда. Работа в этом направлении теперь учитывается при оценке деятельности губернаторов», — говорится в сообщении правительства.
Там также подчеркнули, что показатели, связанные с лесными пожарами, должны меняться в меньшую сторону, и мониторинг за этим возложен на губернаторов. Особое внимание будет уделено предоставлению в Рослесхоз данных о своевременности привлечения сил и средств МЧС для борьбы с возгораниями. Важен также контроль глав за мониторингом пожарной опасности.
Как сообщалоИА REGNUM, Михаил Мишустин также поручил выделять регионам дополнительное финансирование на борьбу с природными возгораниями. Обеспечат выделение средств министерство природы, Рослесхоз и минфин.