Калининград, 25 августа 2022, 09:58 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво».
Отмечается, что по указанию находящихся в Киеве координаторов нацполка задержанный планировал совершить диверсию и сбежать.
По месту его проживания сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками нацполка, а также агитационная литература и символика этой организации. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.
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