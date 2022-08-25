Чебоксары, 25 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы аграрного предприятия, которую придавило насмерть дверью при уборке зерна. Правоохранители считают, что дверь слетела с петель после того, как её задел водитель погрузчика, не имевший прав управления данным транспортным средством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Под уголовное преследование попал 39-летний сельчанин. Инцидент произошёл днём 19 августа 2022 года возле зернохранилища в одной из деревень Цивильского района.

Следствие полагает, что работник сельскохозяйственного предприятия при уборке зерна телескопическим погрузчиком задел ковшом металлическую дверь склада, которая слетела с петель и придавила стоящую рядом работницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие устанавливает все детали происшествия.

В ведомстве отмечают, что также будет дана оценка действиям руководства предприятия, где на погрузчике работал не обученный соответствующим образом сотрудник и не имевший права управления данным транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки в ЖК «Ривьера»: следствие считает, что причиной смерти стала фанера, слетевшая с 17 этажа и сбившая насмерть стоявшего внизу строителя.

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