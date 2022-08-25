Москва, 25 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Деловая активность ЕС падает на фоне резкого роста себестоимости у производителей и резкого роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Это приводит к росту цен и нерентабельности производства. Так что дешёвые деньги в Европе уходят в прошлое. На этом фоне происходит очевидное сползание в рецессию при росте цен на всё. Также содержание домохозяйств становится неподъемным. Коммунальные платежи только с начала весны 2022 года выросли в два раза, — сказал Головченко. — При такой ситуации, конечно же, евро падает. Возможно, мы скоро увидим евро к доллару на уровне 0,8-0,7. Все предпосылки для этого есть».

По его словам, ЕЦБ не может остановить инфляцию монетарными мерами — через повышение ставки.

«В ЕС и так уже рецессия, и инфляция не монетарная. Она вызвана ростом цен на сырье и продукты. При резком росте ставок экономика Европейского союза может совсем схлопнуться. Так что ЕЦБ в очень сложной ситуации», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, европейские рынки продемонстрировали снижение на фоне ожиданий агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС США и ЕЦБ.