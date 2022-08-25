Москва, 25 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Итальянская туристическая фирма потеряла 90% оборота из-за отсутствия туристов из России. Об этом заявил коммерческий директор компании Suditaliahotels Саверио Презутти, передают 25 августа РИА Новости.

Nicola Пустынные улицы во Фьюмичино, Италия

Презутти уточнил, что потери турфирмы составили 90-95%. Если раньше оборот составлял 8 млн евро, то сейчас — в пределах 120 тысяч евро. По итогам 2022 года только Рим из-за отсутствия туристов из РФ потеряет около 150 млн евро.

По его мнению, количество российских туристов в Италии сократилось из-за отсутствия прямых рейсов до Неаполя. Теперь туристам приходится добираться через Дубай или Стамбул. А уже прибывшие туристы не ездят на экскурсии, а предпочитают оставаться в гостиницах.

Отмечается, что в 2019 году в Италии побывали 1,7 млн туристов из России, которые оставили на отдыхе почти 1 млрд евро, что составило 2,2% от общих трат иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянские издания подсчитывают ущерб от исчезновения российских туристов.

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