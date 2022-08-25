Оборот итальянской турфирмы упал на 90% из-за отсутствия туристов из РФ
Москва, 25 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Итальянская туристическая фирма потеряла 90% оборота из-за отсутствия туристов из России. Об этом заявил коммерческий директор компании Suditaliahotels Саверио Презутти, передают 25 августа РИА Новости.
Презутти уточнил, что потери турфирмы составили 90-95%. Если раньше оборот составлял 8 млн евро, то сейчас — в пределах 120 тысяч евро. По итогам 2022 года только Рим из-за отсутствия туристов из РФ потеряет около 150 млн евро.
По его мнению, количество российских туристов в Италии сократилось из-за отсутствия прямых рейсов до Неаполя. Теперь туристам приходится добираться через Дубай или Стамбул. А уже прибывшие туристы не ездят на экскурсии, а предпочитают оставаться в гостиницах.
Отмечается, что в 2019 году в Италии побывали 1,7 млн туристов из России, которые оставили на отдыхе почти 1 млрд евро, что составило 2,2% от общих трат иностранных туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, итальянские издания подсчитывают ущерб от исчезновения российских туристов.
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