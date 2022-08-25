Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На Камчатке антимонопольщики выявили сговор транспортных компаний при проведении электронных аукционов на поставку автотранспортных средств в Камчатском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Ростовской области, Москве, Магаданской, Воронежской и Архангельской областях, Ханта-Мансийском автономном округе, Забайкальском крае. Участники картеля были оштрафованы. Пятый апелляционный суд признал решение краевого УФАС законным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в антимонопольном ведомстве.

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В сговоре принимали участие ООО «Реверс», ООО «Автомобиль», ООО «Автокам», ООО «Автокам», а также два индивидуальных предпринимателя. Они поочередно снижали цену на аукционах, выбивая из них добросовестных участников, которые на определённом этапе переставали торговаться. Победу в торгах одерживал участник картеля, который предлагал цену немного ниже добросовестного конкурента, а заявки всех остальных участников сговора в дальнейшем отклонялись из-за отсутствия необходимых документов.

Полученный участниками картеля доход оценили в 79 млн рублей. Компании оштрафованы. Максимальный штраф наложен на ООО «Автокам» в сумме 3,7 млн рублей. Индивидуальные предприниматели оштрафованы на 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Иркутской области известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о получении незаконного дохода в сумме около 1 млрд рублей путем заключения картельного соглашения. Как известно, помимо сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, его фигурантами стали Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов.