Псков, 25 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Из-за сухой и жаркой погоды на территории Псковской области введён чрезвычайный V класс пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

Из-за риска возникновения возгораний с 25 августа по 4 сентября 2022 года в Псковской области будет действовать особый противопожарный режим. В связи с этим вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

Жителям региона запрещено посещать леса, расположенные в границах лесничеств. Также на это время транспорт не сможет заехать на территорию леса. Исключение будет сделано только для того транспорта, который работает в рамках госконтракта, в интересах санитарной и пожарной безопасности.

Кроме этого гражданам запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность в лесах.

Отметим, что V класс пожарной опасности является самым высоким в системе. Он характеризуется быстрым распространением огня и усиленным горением. Пожар может возникнуть от любого источника повышенных температур.