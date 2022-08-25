* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 25 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В районе пункта пограничного перехода Ислам-Кала в афганской провинции Герат был убит командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сбежавший из тюрьмы. Источники газеты «8 Собх» сообщили, что Мохаммад Шах Умари, бывший талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командир, был арестован и убит, когда пытался перебраться в Иран через Ислам-Кала.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, он был арестован в провинции Бадгис и заключён в тюрьму в Герате по обвинению в убийстве начальника городского управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а недавно ему удалось бежать из тюрьмы.

По словам собеседников, он был близок к Исхак-Палвану, начальнику службы безопасности уезда Аб Камари в Бадгисе.

Тело Мохаммад Шаха Умари было перевезено из Ислам-Кала в провинцию Бадгис.

Убийство Умари вызвало общественный резонанс в Бадгисе. Ряд жителей провинции обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в попытке провести этническую чистку в своих рядах и ликвидировать своих непуштунских командиров.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате и Бадгисе пока никак не отреагировали на это сообщение.