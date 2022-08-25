Казань, 25 августа 2022, 09:54 — REGNUM Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев завоевал золото Всероссийской Спартакиады. Он стал победителем в весовой категории до 81 кг.
В финале турнира Халмурзаев победил Алана Хубецова, которому досталось серебро. Бронзовые медали выиграли Турпал Тепкаев и Георгий Елбакиев.
Также золото на Спартакиаде взяли Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).
В женских соревнованиях победу праздновали Кристина Дудина (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг) и Анастасия Конкина (до 57 кг).
Напомним, Халмурзаев стал олимпийским чемпионом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.