Казань, 25 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев завоевал золото Всероссийской Спартакиады. Он стал победителем в весовой категории до 81 кг.

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В финале турнира Халмурзаев победил Алана Хубецова, которому досталось серебро. Бронзовые медали выиграли Турпал Тепкаев и Георгий Елбакиев.

Также золото на Спартакиаде взяли Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

В женских соревнованиях победу праздновали Кристина Дудина (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг) и Анастасия Конкина (до 57 кг).

Напомним, Халмурзаев стал олимпийским чемпионом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.