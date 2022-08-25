Самара, 25 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Строительство нового инфекционного корпуса Самарской областной клинической психиатрической больницы намерены начать в 2022 году. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Данный вопрос обсуждался на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в соответствии с нормами здравоохранения, пациенты психиатрической клиники, страдающие инфекционными заболеваниями, должны размещаться в отдельном здании. Больные, у которых специалисты выявили туберкулез, должны проживать в другом отдельном корпусе. В настоящее время это здание является ветхим и отремонтировать его невозможно.

Отмечается, что руководство Самарской области приняло решение о строительстве на территории больницы нового инфекционного корпуса модульного типа на 24 койки. Здание намерены построить в 2023 году. На эти цели будет направлено из средств областного бюджета 130 млн рублей.

«Ранее на территории больницы уже было возведено модульное здание на 70 коек, куда мы расселили инфекционных больных. Такие корпуса хорошо себя показали. Вопрос по новому отделению на 24 койки надо решать. В бюджете текущего года зарезервировано 53 миллиона рублей на эти цели, необходимо начать строительство в текущем году и заложить еще порядка 77 миллионов рублей в бюджете будущего года», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Самарская психиатрическая больница является одним из крупнейших медицинских учреждений в регионе. В ней функционируют 1370 коек, работают более 20 отделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в новом корпусе детской инфекционной больницы в Самаре завершают устройство кровли.