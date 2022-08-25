Казань, 25 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Для министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарии одним из главных вызовов 2022 года стал стремительный рост числа кибератак. Об этом заявил заместитель министра Альберт Яковлев, подводя итоги работы ведомства за первое полугодие.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

По словам спикера, если в 2021 году на официальных сайтах Татарии было зарегистрировано 72 тыс. инцидентов (на треть больше, чем в 2020 году), то за шесть месяцев 2022 года их атаковали 410 тыс. раз. Некоторые кибератаки велись более чем с 14 тыс. адресов одновременно и достигали мощности более 1 Гбит в секунду, добавил Яковлев.

ИА REGNUM напоминает, штаб по обеспечению кибербезопасности сформирован в Татарии в 2022 году. Только в мае зафиксировали 212 тыс. кибератак на государственные информационные ресурсы республики, что в 40 раз превысило количество инцидентов в апреле.

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