Ярославль, , 09:53 — REGNUM Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области не считает нарушением закона повреждение исторической булыжной мостовой на Волжской набережной в Ярославле. Об этом директор департамента Наталья Грушевская написала в ответ на обращение градозащитницы Ольги Мазановой.

Работы на Волжской набережной в Ярославле Материалы письма Ольги Мазановой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мазанова потребовала остановить уничтожение старинной мостовой в ходе замены асфальта на набережной. Ремонтруя улицу, рабочие убрали часть найденного под асфальтом булыжника. Градозащитница посчитала, что таким образом нанесён ущерб памятнику археологии — культурному слою Ярославля. Орган власти с этим мнением не согласился. Для этого департамент привлёк эксперта по государственной историко-культурной экспертизе. Он выяснил, что мостовая в Ярославле была сделана не из брусчатки, а из булыги.

«Брусчатка — это природный или искусственный камень, порезанный на правильные и, главное, плоские прямоугольники или квадраты. При благоустройстве на Волжской набережной была обнаружена булыга, то есть необработанный природный камень. С точки зрения археологии или истории булыга сама по себе не представляет никакого интереса, так как это — природный камень. В прошлые века булыга использовалась в городах для мощения дорог. Такие булыжные мостовые фрагментарно сохранились под асфальтом по всему городу и у нас. С исторической точки зрения булыжная мостовая интересна как образец благоустройства города тех времен, но только в том случае, если она сохранена полностью, чего в нашем городе нет нигде. Восстановление фрагмента булыжной мостовой, как примера мощениядорог в прошлом, было бы интересно у каких-нибудь памятников или в заповедной/пешеходной части города», — написала директор департамента охраны объектов культурного наследия Наталья Грушевская.

Кроме того, власти указали, что охране подлежит культурный слой до XVIII века, а булыжная мостовая появилась в городе позже.

«Исходя из вышеизложенного, слой асфальтобетона, песчано-гравийной подготовки и булыги, снятый при выполнении работ () не является предметом охраны объекта культурного наследия, а также выходит за хронологические рамки объекта культурного наследия. На объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля, XI–XVII вв.» не оказывает никакого воздействия», — добавили в департаменте.

Кроме того, власти указали градозащитнице, что проверку по заявлению проводить не могут, так как внеплановые проверки в 2022 году запрещены постановлением правительства России. Что же касается самих булыжников, то они вывезены на базу Горзеленхозстроя, где будет хранится «для дальнейшего использования при реконструкции булыжной мостовой».

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