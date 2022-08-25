Сеул, 25 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 25 августа помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк прибудет в Сеул из Улан-Батора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В ходе трёхдневного визита американский дипломат встретится с заместителем министра иностранных дел Ё Сын Пэ, первым заместителем министра иностранных дел Чо Хён Доном и вторым заместителем министра Ли До Хуном.

Ожидается, что представители двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию в регионе и на мировой арене. Помимо этого, участники встречи обсудят инициативу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о предоставлении всесторонней экономической помощи Пхеньяну в обмен на шаги по денуклеаризации, вопросы трёхстороннего сотрудничества с участием Японии и усилия Сеула по улучшению отношений с Токио.

Отметим, что это второй визит Критенбринка в Южную Корею. Первая поездка состоялась в ноябре 2021 года.