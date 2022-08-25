Нижний Новгород, 25 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области вечером 24 августа неизвестный напал на члена СПЧ (Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) Игоря Каляпина. Об этом сообщает пресс-служба совета в своем telegram-канале.

KAZ Vorpal Нападение с ножом

Мужчина пытался порезать Каляпину лицо и задушить. Пострадавший успел вызвать полицию и преступника удалось задержать. Сейчас идут следственные действия.

Каляпин госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Ожидается поступление более подробной информации от врачей о состоянии пострадавшего.

ИА REGNUM напоминает, Игорь Каляпин — правозащитник, член СПЧ, основатель общественной организации «Комитет против пыток» (Некоммерческая организация, признана в России иностранным агентом). В феврале текущего года Каляпин вышел из организации.