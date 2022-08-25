Париж, 25 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что хочет «защитить финансы французских домохозяйств», передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

В то время как опросы показывают, что французы особенно обеспокоены покупательной способностью, президент торопится поддержать жителей Франции.

«Мы будем продолжать защищать финансы французских домохозяйств с помощью действий, которые носят более структурный характер, продолжая способствовать созданию рабочих мест и еще больше снижая зависимость от энергии, а также с помощью более адресных схем помощи тем, кто в этом нуждается», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пытаются противостоять «ястребам» внутри Евросоюза по вопросу поддержки киевского режима.