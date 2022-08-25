Хоринский район, Бурятия, 25 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили о высокой пожарной опасности в ближайшие дни. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства «Берегите лес от пожара!»

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа на территории Хоринского района ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности V класса.

«IV класс пожарной опасности прогнозируется на территории 3 МО: Баунтовского эвенкийского, Курумканского и Селенгинского», — отметили в ведомстве.

На территории пяти районов — Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Кяхтинского, Тункинского районов объявлен III класс пожарной опасности.