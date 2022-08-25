Москва, , 09:50 — REGNUM Потери ушедших из России после 24 февраля американских, европейских и японских компаний составили более $70 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав отчетность компаний.

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Так, британская нефтегазовая корпорация BP списала убытки от «расставания» с Роснефтью на 25,5 млрд долларов.

Немецкая инжиниринговая Linde зафиксировала убыток по своим активам в газовых и инжиниринговых предприятиях в России почти на 1 млрд долларов.

Французская TotalEnergies, владеющая долями в Новатэке, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке и СП «Тернефтегаз», зафиксировала убытки на общую сумму почти 7,6 млрд долларов.

Японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation уменьшили оценку своих инвестиций в «Сахалин-2» в 2,5 раза, примерно на 1,64 млрд долларов.

Американская ExxonMobil, дочерняя компания которой является оператором СРП-проекта «Сахалин-1», заявила об обесценении своей доли на 3,4 млрд долларов.