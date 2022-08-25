Москва, 25 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения по итогам совещания, поведённого в Якутии 15 августа. Поручения опубликованы 25 августа на сайте кабмина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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По решению премьера, регионы будут получать дополнительное финансирование на борьбу с природными возгораниями. Обеспечат выделение средств Министерство природы, Рослесхоз и Минфин. В том числе деньги будут выделяться на увеличения количества сотрудников подразделений «Авиалесоохраны».

Эти же ведомства будут прорабатывать вопрос о повышении эффективности охраны заповедных лесов. А на отдалённых и труднодоступных территориях поручено создать запасы топлива, которые могут потребоваться для борьбы с огнём. Кроме того, там должна появиться инфраструктура для работы авиалесоохраны.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости выделения на борьбу с лесными пожарами дополнительных средств глава российского правительства Михаил Мишустин заявил 15 августа в ходе совещания по вопросу предотвращения и ликвидации последствий ЧС в Якутске.