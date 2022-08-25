Молдавия, 25 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Молдавии есть министерства, которые работают не так, как хотелось бы. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, комментируя журналистам итоги года работы назначенного ею правительства.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Год — достаточно большой период для того, чтобы провести определенные оценки. Есть сферы, где у нас профессионалы, но, может, они продвигаются медленнее в кризисный период, в котором мы находимся», — сказала Гаврилица.

Глава правительства сказала, что о перестановках объявят, когда будет готовность. Она также не ответила на вопрос журналистов, какие министерства работают «медленней».

Напомним, в июле 2021 года в Молдавии на досрочных парламентских выборах победила партия «Действие и солидарность» (ПДС), основанная президентом страны Майей Санду. Вместе они выбрали премьер-министром Гаврилицу, которая и сформировала правительство в августе. Уже осенью в стране начали расти цены на автомобильное топливо и продукты. На фоне антироссийской политики новых властей Газпром пересмотрел цены на поставки газа, в результате они стали зависеть от ситуации на энергетических рынках ЕС и стремительно выросли.