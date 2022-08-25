Москва, 25 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Политика Банка России в отношении ключевой ставки не поддается нормальному экономическому прогнозированию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Подобные решения принимаются в зависимости от политико-психологической конъюнктуры, — констатировала она. — Но с учетом постоянно меняющейся ключевой ставки бизнес прежде всего должен поверить в её стабильность для принятия стратегических решений, в то, что снижение ставки — это всерьез и надолго. Потому что когда её дергают вверх-вниз, то положительно повлиять на инвестиционную стратегию бизнеса это не может».

Кроме того, она отметила, что так как в российской экономике есть четкие признаки дефляции, то ключевую ставку нужно снизить до 4-5%, а финансовые власти должны дать обязательство, что долгое время она повышаться не будет.

«Тогда бизнес может составить хотя бы среднесрочные инвестиционные и стратегические планы», — подытожила Дмитриева.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, могут ли сбыться прогнозы о том, что ключевая ставка ЦБ РФ опустится к 7%.