Иваново, , 09:45 — REGNUM Трое военнослужащих из Ивановской области погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, защищая мирное население ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Поминальная свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

Командир отделения управления взвода управления самоходно-артиллерийского дивизиона Александр Сергеевич Мартынов, техник ремонтного взвода Михаил Александрович Хромов и старший стрелок-зенитчик зенитно-ракетного взвода Алексей Александрович Трушин проходили военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона. Все трое за проявленные героизм и отвагу посмертно награждены Орденами Мужества.

Соболезнования родным и близким погибших военных выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он дал поручение оказать семьям всю необходимую помощь.

«Вместе с близкими героев мы разделяем боль и горечь утраты», — сказал губернатор.