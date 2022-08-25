* талиб — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 09:44 — REGNUM В афганской провинции Нангархар член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убил своего младшего брата в местности Багбан уезда Сорхруд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Pixabay.com

Местные источники сообщают, что убийство произошло в результате ссоры по семейному делу.

После совершённого преступления талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежал из этого района.

Местные радикалы пока ничего не заявили об этом инциденте.