Нур-Султан, , 15:47 — REGNUM Казахстан рискует испортить отношения с Россией, если оставит слова посла киевского режима Врублевского без наказания. Об этом 25 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хамские заявления посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского должны заставить задумать руководство Казахстана об отзыве у посла агремана», — заявил эксперт.

По словам политолога, отсутствие адекватной реакции на призывы посла Украины убивать русских людей может внести негатив в отношения между Россией и Казахстаном, тем более, что речь Врублевского не укладывается в рамки не только дипломатической, но и общечеловеческой этики.

«Также весьма странным является тот факт, что пророссийского блогера и симпатизанта Ермека Тайчибекова приговорили к 11 годам заключения за «разжигание межнациональной розни», но до сих пор не дают ему возможности ознакомиться с методикой, на основании которой, собственно, в его словах и нашли «рознь». Откровенно людоедские призывы к убийству русских, которых в Казахстане более трёх миллионов, остаются совершенно безнаказанными», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский в интервью одному из СМИ призвал убивать русских людей.