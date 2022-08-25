Астана, 25 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Казахстан рискует испортить отношения с Россией, если оставит слова посла киевского режима Врублевского без наказания. Об этом 25 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Хамские заявления посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского должны заставить задуматься руководство Казахстана об отзыве у посла агремана», — заявил эксперт.

По словам политолога, отсутствие адекватной реакции на призывы посла киевского режима убивать русских людей может внести негатив в отношения между Россией и Казахстаном, тем более что речь Врублевского не укладывается в рамки не только дипломатической, но и общечеловеческой этики.

«Также весьма странным является тот факт, что пророссийского блогера и симпатизанта Ермека Тайчибекова приговорили к 11 годам заключения за «разжигание межнациональной розни», но до сих пор не дают ему возможности ознакомиться с методикой, на основании которой, собственно, в его словах и нашли «рознь». Откровенно людоедские призывы к убийству русских, которых в Казахстане более трёх миллионов, остаются совершенно безнаказанными», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский в интервью одному из СМИ призвал убивать русских людей.