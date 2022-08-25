Чебоксары, , 09:43 — REGNUM В Чувашии для чиновников закупают десять легковых машин, на что предусмотрено более 26,5 млн рублей. Соответствующие извещения о проведении аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Автономное «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики» объявило четыре аукциона по поставке легковых автомобилей, все они размещены 24 августа со сроком окончания подачи заявок 1 сентября.

Начальная стоимость двух аукционов одинаковая и составляет 3 215 900 рублей, остальных двух — 12 863 600 рублей и 7 223 600 рублей. Таким образом, начальная цена автомобильной закупки оценивается в26 519 000 рублей. Источник финансирования во всех случаях — средства целевой субсидии.

Всего приобретается десять автомобилей. Как следует из документа, максимальная цена в12 863 600 рублей предусмотрена на закупку четырёх легковых автомобилей KIA K5 в комплектации Comfort или эквивалент. В закупку на сумму 7 223 600 рублей включено четыре легковых автомобиля KIA RIO в комплектации Comfort. Два других аукциона предусматривают поставку по одному легковому автомобилю.