Чебоксары, 25 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Чувашии для чиновников закупают десять легковых машин, на что предусмотрено более 26,5 млн рублей. Соответствующие извещения о проведении аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Автономное «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики» объявило четыре аукциона по поставке легковых автомобилей, все они размещены 24 августа со сроком окончания подачи заявок 1 сентября.

Начальная стоимость двух аукционов одинаковая и составляет 3 215 900 рублей, остальных двух — 12 863 600 рублей и 7 223 600 рублей. Таким образом, начальная цена автомобильной закупки оценивается в26 519 000 рублей. Источник финансирования во всех случаях — средства целевой субсидии.

Всего приобретается десять автомобилей. Как следует из документа, максимальная цена в12 863 600 рублей предусмотрена на закупку четырёх легковых автомобилей KIA K5 в комплектации Comfort или эквивалент. В закупку на сумму 7 223 600 рублей включено четыре легковых автомобиля KIA RIO в комплектации Comfort. Два других аукциона предусматривают поставку по одному легковому автомобилю.