Хабаровск, 25 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Народный фронт в Хабаровском крае обратился в прокуратуру с просьбой проверить факты устранения выявленных нарушений подрядчиком, выполнившим ремонт дороги на улице Шелеста. Мониторинг общественников выявил, что «работу над ошибками» подрядчик так и не провел. Между тем благоустроенная за 209,692 млн рублей дорога имеет ряд существенных недочётов, сообщается на региональном сайте ОНФ.

ОНФ Общероссийский Народный фронт

Читайте также: Дороги к школам в столице Сахалина назвали опасными для детей

Работы на улице Шелеста в Хабаровске завершились ещё в 2020 году, а уже весной 2021 года большая часть бордюрного камня оказалась разрушенной. Кроме того, в районе гостиницы «Европа» год назад образовалась колея, влияющая на безопасность дорожного движения. Подрядчик не заменил некачественный слой асфальтобетона, а лишь срезал волну, тем самым не выполнил обязательства по муниципальному контракту.

В июне 2022 года общественники обратились в прокуратуру по факту неисполнения подрядчиком гарантийных обязательств. 2 августа был получен ответ, что Управление дорог и внешнего благоустройства города провело претензионную работу и 15 августа гарантийные обязательства должны быть исполнены.

Но дефекты до сих пор не устранены.

«В связи с этим есть все основания полагать, что заказчик и подрядчик грубо не соблюдают требования ГОСТ Р 50 597-2017. Думаем, подрядчик продлил исполнение гарантийных обязательств себе ещё на один год», — прокомментировал ситуацию эксперт регионального отделения Народного фронта в Хабаровском крае Евгений Бургасов.

Народный фронт намерен держать ситуацию на контроле до полного приведения дороги в безопасное и качественное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение ОНФ на Сахалине раскритиковало организацию безопасного движения детей на дорогах к школам. Общественники потребовали от мэрии и ГИБДД исправить недостатки, а прокуратуру провести проверку.