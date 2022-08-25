Рязань, 25 августа 2022, 09:47 — REGNUM В ближайшее время в ситуации с природными пожарами в Рязанской области наступит переломный момент, огонь будет взят под контроль. Об этом поздно вечером 24 августа заявил врио губернатора Павел Малков.
В регион по поручению президента 25 августа прибудут руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр природных ресурсов Александр Козлов, представители профильных федеральных министерств и ведомств. В штабе обсудят дальнейшую организацию работы.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Павел Малков доложил о ситуации с лесными пожарами президенту РФ Владимиру Путину.