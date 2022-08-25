Рязань, , 09:47 — REGNUM В ближайшее время в ситуации с природными пожарами в Рязанской области наступит переломный момент, огонь будет взят под контроль. Об этом поздно вечером 24 августа заявил врио губернатора Павел Малков.

Лесной пожар 92.mchs.gov.ru

В регион по поручению президента 25 августа прибудут руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр природных ресурсов Александр Козлов, представители профильных федеральных министерств и ведомств. В штабе обсудят дальнейшую организацию работы.

«В целом хочу сказать, что наша главная задача сейчас — ограничить распространение пожара на севере. Рассчитываем, что завтра эта задача будет решена и, в целом в ситуации наступит переломный момент, и удастся взять под контроль распространение пожара. Хочу отметить, что все населённые пункты, которые находятся сейчас где-то на границе действия пожара, находятся в безопасности, их удалось отстоять. Но всё-таки те населённые пункты, откуда население было эвакуировано, мы просим пока не посещать», — сказал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Павел Малков доложил о ситуации с лесными пожарами президенту РФ Владимиру Путину.