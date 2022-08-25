Вашингтон, 25 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Сербский теннисист, 21-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате США (US Open) 2022 года из-за новых правил Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом 25 августа сообщает издание Sportskeeda со ссылкой на CDC.

IvanAndreevich Новак Джокович

В указании CDC от 24 августа говорится, что граждане других стран, въезжающие в США, должны быть вакцинированы.

«Неграждане США, иммигранты, не являющиеся гражданами США, должны предъявить доказательства того, что вы полностью вакцинированы основной серией принятой вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, Джокович пропускает все турниры в США и Канаде, правительства которых запрещают въезд в страну людям, не сделавшим прививки от коронавируса.

Напомним, в январе 2022 года Джокович пропустил Открытый чемпионат Австралии. После этого он заявил, что не будет вакцинироваться и готов пожертвовать карьерой ради своих принципов.