Абакан, , 09:40 — REGNUM Жестокую выходку абаканских школьников прокомментировал мэр города Алексей Лёмин.

Город Абакан R-19.ru

«О жестокой выходке учеников школы № 5 знаю, ведётся служебное расследование», — пишет Лёмин в своём телеграм-канале.

По его словам, к разбирательству подключены руководство городского управления образованием, социальный педагог, специалисты из КДН. Имена учеников, издевавшихся над ребёнком, уже известны.

«Никакая игра, никакие даже добровольные согласия детей в играх не должны приводить к подобному! Обращаю внимание родителей на важность воспитания собственных детей», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно о том, что следствие проводит проверку по поводу инцидента в Абакане. Видео с издевательствами над ребёнком распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что подростки привязали ребёнка к столбу с помощью полиэтиленовой плёнки и издевались над ним.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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