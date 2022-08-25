Барнаул, 25 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Штормпрогноз по горимости продлён в Алтайском крае до 29 августа, сообщает 25 августа территориальное ГУ МЧС РФ.

jules_88 Огонь

По данным Алтайского Гидрометцентра, в период с 25 по 29 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о сохранении в регионе высокого класса горимости с 22 по 26 августа 2022 года (4 класс горимости).

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