Новосергиевский район, Оренбургская область, , 09:40 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области в ДТП погиб двухлетнйи ребёнок, сообщили 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Смертельное ДТП пресс-служба Оренбургской области

По данным полиции, на трассе Шарлык — Новосергиевка автомобиль «Лада Калина» опрокинулся в кювет. Машиной управляла начинающая водитель.

От полученных травм двухлетняя пассажирка скончалась до приезда службы скорой помощи. Известно, что девочка находилась на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, ремнем безопасности была пристегнута. Водитель не пострадал. По факту смертельной аварии проводится проверка.

Стоит отметить, в июле 2022 года на территории Оренбуржья произошло 19 ДТП с участием детей младше 16 лет. Травмированы 19 несовершеннолетних. Погибшие отсутствуют.

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