Москва, , 09:38 — REGNUM Россия стала единственной страной в мире, в которой фиксируется дефляция почти пять месяцев подряд. Установлен рекорд по непрерывной тенденции снижения цен за семь недель — с 1 июля по 22 августа, сообщает 25 августа Telegram-канал Spydell Finance.

Дефляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наибольший вклад в снижение цен оказали фрукты и овощи, стройматериалы и электроника, совокупное снижение цен за неделю на 0,21%. С начала года годовая инфляция замедлилась 10,56%.

При этом, например, июльская инфляция в Эстонии достигла 23,2%, Латвии — 21,3%, в Литве — 20,9%, Чехии – 17,3%, Болгарии – 14,9%, Венгрии – 14,7%, Польше – 14,2%, Румынии – 13%, Нидерландах – 11,6%, Испании – 10,7% г/г.

Эксперты прогнозируют, что в августе будет установлен рекорд по изменению цен в России. А по итогам 2002 года годовая инфляция в России может составить 12,7%, что будет ниже европейских стран.

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