Бухарест, , 09:37 — REGNUM С начала специальной военной операции Российской Федерации на территории б. УССР румынское государство истратило на прием и содержание переселенцев в Румынии более 312 млн леев ($64 млн.). Об этом 25 августа со ссылкой на заявление главы МВД Румынии Лучиана Бодэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По словам Бодэ, в соответствующую сумму, реализованную по каналам румынского министерства внутренних дел, входят оформление документов граждан с территории б. УССР на пограничных контрольно-пропускных пунктах, выдача первичной материальной помощи, а также организация питания и проживания потенциальных беженцев.

«Для продолжения работы в этой сфере Бухаресту необходимы дополнительные финансовые вливания со стороны Европейской Комиссии», — резюмировал он.

Напомним, за последние полгода в Румынию въехало около 2 млн граждан с территории б. УССР. Из них статус беженца на румынской территории получили менее 10 тыс. человек.